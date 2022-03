La Roma risponde allo striscione della Nord: “E i lupi attaccano in branco”

Frase ironica in riferimento alla scritta apparsa sotto la coreografia laziale

La Roma domina la Lazio e vince in maniera netta il derby per 3-0, con il risultato già ottenuto nel primo tempo. Al termine della partita, attraverso i propri social, il club giallorosso ha risposto ironicamente allo striscione "Le aquile non volano a stormi", posizionato in Curva Nord sotto alla coreografia iniziale. "E i lupi attaccano in branco"la frase apparsa sul profilo twitter della Roma che ha ricevuta migliaia tra commenti e reazioni.