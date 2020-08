La Roma riparte, giocatori a Trigoria per i tamponi: presenti una decina di tifosi – FOTO

La Roma riparte con i tamponi. Questa mattina i 35 giocatori convocati per il ritiro si sono presentati al Fulvio Bernardini divisi in gruppi, per effettuare il test covid e avere il via libera per cominciare la preparazione (appuntamento domani alle 18 col primo allenamento). Il primo turno è iniziato presto, intorno alle 8.30. Il nuovo acquisto Pedro, Olsen, Mkhitaryan, Spinazzola, Riccardi e Ibanez sono stati i primi ad arrivare al centro sportivo. Alle 9.30 è stato il turno di Pellegrini. I giocatori sono stati scaglionati durante tutto l’arco della giornata. Ad aspettarli davanti al cancello anche una decina di tifosi. Attesa per l’arrivo di capitan Dzeko, che oggi incontrerà Fienga e Fonseca per decidere se restare o andare via.

Tutti quelli che risulteranno negativi al covid-19, da domani potranno scendere in campo. I giocatori non si chiuderanno nel centro sportivo durante la preparazione, ma torneranno a casa al termine di ogni seduta di allenamento. Il 5 settembre prima amichevole con il Benevento a Trigoria.

Paolo Franzino