Europa League, la Roma ringrazia i tifosi in trasferta a Gand – FOTO

La Roma pareggia in trasferta contro il Gent per 1-1 e vola, grazie al gol di Kluivert, agli ottavi di finale in Europa League. Prima dei sorteggi di domani, la società, tramite il suo profilo twitter, ha voluto omaggiare i tifosi che hanno seguito la squadra fino in Belgio, tifando per tutti i novanta minuti e dandogli la spinta del dodicesimo uomo in campo, su un terreno di gioco ostico e difficile. Questo il tweet della società giallorossa: “Grazie ai tifosi giallorossi presenti questa sera”.