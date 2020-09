La Roma rimedia all’errore: Diawara inserito nella lista Over 22 della Lega

La Roma ha rimediato all’errore contro il Parma e ha inserito Amadou Diawara nella lista Over 22 della Lega calcio. Il centrocampista è stato al centro della gaffe che ha portato al 3-0 a tavolino assegnato all’Hellas Verona nella prima giornata di campionato, quando il regista era invece inserito nella lista sbagliata nonostante tra gli Over ci fossero quattro slot disponibili. Una dimenticanza quindi, che però non avrebbe causato nessun vantaggio ai giallorossi: è su questo tema che si fonderà il ricorso che la Roma presenterà e di cui ha parlato anche ieri Guido Fienga. Amadou Diawara sarà quindi regolarmente tra i convocati per la partita di domani sera alle 20.45 contro la Juventus.

Queste le parole di ieri di Guido Fienga in conferenza: “E’ stato un errore in buona fede, abbiamo quantomeno il diritto di difenderci. Sentire organi federali esprimersi prima, ironizzando anche sulla questione, ci lascia perplessi. Sembra che il nostro diritto alla difesa sia inutile o compromesso. Dire che non c’è alcuna chance, è come assimilare l’errore al dolo e non è detto sia così”.