La Roma ricorda nonna Isa: “Non dimenticheremo mai i tuoi occhi a Trigoria”

La società giallorossa omaggia una tifosa, morta pochi giorni fa. Era stata invitata allo stadio per vedere la partita contro l'Inter

La Roma è vicina ai suoi tifosi. Anche quelli che non ci sono più, come nonna Isa. La donna, morta pochi giorni fa, è stata salutata su Twitter dalla società giallorossa con un post che ricorda i momenti bellissimi trascorsi a febbraio del 2020 a Trigoria: "Non dimenticheremo mai l'emozione nei suoi occhi quando incontrò la squadra - si legge nel tweet -. Un caro abbraccio a tutta la sua famiglia".