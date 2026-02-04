La Roma ricorda Losi nell’anniversario della scomparsa: “Giacomo core nostro”

Il 4 febbraio 2024 ci lasciava Giacomo Losi, storico capitano che ha vestito la maglia giallorossa per 13 anni. Oggi la Roma sui suoi canali social ha voluto ricordarlo con un messaggio breve ma carico di emozione e gratitudine: "Giacomo core nostro. Per sempre", si legge su X. Lo scorso 11 settembre a Trigoria, nel giorno successivo a quello che sarebbe stato il 90esimo compleanno di Losi, il club ha deciso di intitolare un campo a Trigoria alla memoria di 'Core de Roma'. L'assenza di dirigenti o calciatori della Roma al suo funerale fece molto discutere, mentre alla cerimonia d'intitolazione oltre a moglie, figli e nipoti, ha presenziato anche la proprietà rappresentata da Ranieri, Massara e Conti ed ex giallorossi come De Rossi, De Sisti, Tamborini, Nela e Faccini e non solo.