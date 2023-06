La Roma ricorda l’arrivo di Matic. Tifosi in delirio sui social: “Giorno benedetto”

Il 14 giugno 2022, nella Capitale sbarcava Nemanja Matic. A distanza di un anno esatto, la Roma tramite i propri profili ha voluto ricordare proprio quel giorno di un giugno (all'epoca) afoso. Molti tifosi si sono scatenati commentando sotto il post messaggi d'affetto nei confronti del serbo che in appena 365 giorni, ha preso in mano il centrocampo giallorosso: "Benedetto quel giorno". Questo uno dei messaggi più gettonati al quale però fanno seguito molti altri: "Tra le migliori cose che potessimo mai fa", oppure: "Professore!". Alcuni tifosi invece ricordano lo scetticismo dell'ambiente al momento del suo arrivo, sentimento ormai completamente spazzato via dalla qualità mostrata in questa sua prima stagione nella Capitale: "Innamorato sin dal primo istante, anche quando i caproni dicevano “scarso”, che giocatore ragazzi". "È arrivato il vecchio a parametro 0, dicevano.".