La Roma ricorda l’addio di Aldair a 17 anni dalla sua ultima partita in giallorosso – VIDEO

Esattamente 17 anni fa, il 2 giugno 2003, Aldair salutava il calcio, davanti al pubblico dell’Olimpico, e la Roma: un’amichevole tra giallorossi e Selecao, giocata insieme ai suoi ex compagni della squadra capitolina e brasiliani, nell’ultima partita non ufficiale, davanti alle stesse persone che lo hanno visto sul tetto d’Italia nel celebre scudetto della stagione 2000/2001. La società, come già fatto nei giorni scorsi per gli addii di Totti e De Rossi, ha voluto celebrare il ricordo di Pluto, altra storica leggenda della Roma.