La Roma ricorda Italo Foschi. Pastorella: “Non saremmo qui senza di lui”

Le parole del dirigente giallorosso durante l'evento celebrativo per il padre fondatore del club: "Dobbiamo far conoscere ai più giovani ciò che ha fatto questa persona"

Oggi è una data speciale per la Roma. Il 7 aprile di 139 anni fa nasceva Italo Foschi, fondatore e primo presidente del club che oggi ha organizzato una cerimonia celebrativa presso il Cimitero del Verano. A presidiare l'evento Federico Pastorella, direttore del dipartimento Sustainability & Community Relations della Roma: "Ci teniamo a questo appuntamento perché stiamo parlando del padre fondatore, di una figura determinante. Non saremmo qui se non ci fosse stato lui". Queste le prime parole del dirigente giallorosso che ha poi proseguito: "Abbiamo deciso di creare delle scuole di romanismo che sono già andate nelle scuole, nelle parrocchie, nelle periferie e nei Roma club perché Italo Foschi è di tutti. Dobbiamo far conoscere ai più giovani ciò che ha fatto questa persona, come si è imposta in un panorama che prevedeva diverse squadre e altre società che giustamente sono state estromesse da questa fusione. Quello che ha fatto lui va ricordato perché noi dobbiamo conoscere la storia e questo significa parlare e spiegarlo ai più giovani". Pastorella ha poi concluso parlando anche dell'ampia affluenza nell'evento di oggi: "Abbiamo quadruplicato le presenze rispetto allo scorso anno e l’anno prossimo saremo ancora di più perché cercheremo di spiegare ancora meglio il valore e il ruolo di questa persona anche nella nostra vita”.