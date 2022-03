La Roma ricorda Italo Foschi: fondatore e primo presidente del club

Il club giallorosso ha voluto onorarlo nel giorno dell'anniversario della sua nascita

La Roma ha ricordato con un tweet l'anniversario della nascita di Italo Foschi, fondatore e primo presidente del club, il 7 marzo di 138 anni fa. Condividendo una foto e un pensiero di Foschi:"A me va riconosciuto il merito di aver valorizzato, come non era mai avvenuto per il passato, il gioco del calcio a Roma".Il club giallorosso lo ha celebrato così sui social. Amava così tanto la Roma, che il 20 marzo del 1949, dopo aver assistito alla partita della Lazio, alla notizia data dagli altoparlanti della sconfitta della Roma a Genova, contro la Sampdoria, si accasciò sul seggiolino da dove aveva assistito alla partita e morì in ospedale.