Nella data di oggi di 136 anni fa nasceva Italo Foschi, politico, ma soprattutto fondatore e primo presidente della Roma. Per celebrare la ricorrenza, la Roma ha pubblicato un post sui propri canali social per ricordare il primo artefice della storia giallorossa. La costituzione della società giallorossa avvenne il 7 giugno 1927, in via Forlì 16, in una palazzina di proprietà della Famiglia Foschi.