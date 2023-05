La Roma ricorda il secondo scudetto: “In porto col vessillo. 8 maggio di 40 anni fa”

Con un pareggio in casa del Genoa, la squadra di Liedholm si aggiudicava l'ambito successo. Sabato scorso i festeggiamenti all'Olimpico

L'8 maggio di 40 anni fa, la Roma vinceva il suo secondo scudetto. Con un pareggio per 1-1 in casa del Genoa, la squadra di Liedholm portava a casa l'incredibile successo. I festeggiamenti sono iniziati sabato scorso con prima del match contro l'Inter. Sul terreno dell'Olimpico sono scesi i protagonisti del trionfo e sui maxi schermi sono stati trasmessi i messaggi di Falcao, Prohaska e Ancelotti, impossibilitati a presenziare. Oggi il club decide di rivivere con un video postato sui social, le emozioni di quel giorno. Nella didascalia si legge: "In porto. Col vessillo. 8 maggio di 40 anni fa. Campioni d'Italia"