La Roma ricorda: -5 alla Samp. Juan Jesus: “Neanche sul profilo ufficiale mi mettono”

Mancano quattro giorni al ritorno in campo della Roma, attesa il prossimo 24 giugno dalla sfida contro la Sampdoria. Ieri però erano cinque, come il numero di maglia di Juan Jesus, difensore brasiliano che nel corso di questa stagione ha visto pochissimo il campo: solo tre presenze in campionato e una in Europa League. Minutaggio scarso che ha portato il brasiliano a rispondere direttamente alla Roma su Instagram, tra autoironia e cruda realtà: su Instagram, infatti, il centrale ha commentato il post con cui la Roma ricordava la ripartenza del suo campionato. “Bello che nemmeno la Roma mi metta nel loro profilo. Questo vuol dire fiducia”, la frase che appare sotto l’immagine con l’esultanza di gruppo e il numero 5, ma non quello della maglia di Juan Jesus, in primo piano. Commento che ha riscosso tante risposte dei tifosi, che hanno provato a rincuorarlo. Solo una battuta, viste le emoticon, oppure davvero ha preso male l’ennesima “esclusione”?