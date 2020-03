La Roma rende omaggio ai medici in lotta contro il Coronavirus – FOTO

La Roma continua la sua battaglia contro il Coronavirus e dopo la raccolta fondi per lo Spallanzari, arrivata quasi a 500 mila euro, adesso lancia una nuova iniziativa sui propri social. Il club giallorosso ha deciso di rendere omaggio a medici e infermieri che ogni giorno in ospedale rischiano la propria vita per gli altri. La prima a comparire sul profilo Twitter capitolino è Flaminia Coccia, tifosa giallorossa e geriatra dell’Istituto Poliambulanza di Brescia. “Grazie di tutto quello che fai” scrive la società.