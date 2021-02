La Roma rende noto l’accordo con AYX, nuovo Regional Betting Partner

La Roma continua le sue collaborazioni. Dopo la Klinik Gut di St. Moritz, clinica svizzera, oggi ha reso noto l’accordo con AYX, nuovo Regional Betting Partner, che si occuperà delle scommesse del club. Questo il comunicato della società giallorossa:

Come parte del nuovo accordo, il marchio AYX sarà presente sui canali asiatici durante le partite casalinghe del club, grazie ai display a LED a bordo campo. Inoltre, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi sempre più ambiziosi nel mercato asiatico, l’accordo fornirà ad AYX anche strumenti strategici come l’utilizzo del marchio AS Roma da utilizzare nelle promozioni su piattaforme digitali e social media.

“È un grande piacere dare il benvenuto ad AYX come nostro nuovo partner”, ha dichiarato Giorgio Brambilla, Direttore Commerciale dell’AS Roma. “Questa partnership è in linea con le ambizioni del club e credo fermamente che consentirà anche a entrambi i marchi di sviluppare ulteriormente la loro strategia commerciale a livello internazionale. L’Asia è sempre stata di particolare interesse per la Roma e AYX è il partner ideale per aiutarci a crescere”.

AYX è riconosciuta come una delle principali piattaforme di gioco e intrattenimento online nella regione. Grazie alla sua tecnologia in continuo aggiornamento e all’utilizzo dei software e hardware più affidabili, il sistema AYX è in grado di fornire un’offerta di intrattenimento sportivo guidata da tutte le ultime tendenze.

Steven Chang, Chief Marketing Officer di AYX, ha aggiunto: “Questa partnership è di grande importanza per entrambi i marchi, poiché riunisce appassionati della Roma e milioni di utenti di AYX. È estremamente positivo che il nostro marchio sia associato al nome dell’AS Roma, con tutta la sua storia e il suo significato, e credo fermamente che questa partnership segna un passo importante nella nostra strategia di crescita. Con l’impronta di AYX in Asia in costante crescita, questa nuova partnership aprirà nuove opportunità di sviluppo strategico e un reciproco vantaggio per entrambe le parti, inaugurando una nuova era per i giochi sportivi e l’intrattenimento”.