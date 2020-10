La Roma regala 10.000 mascherine alle scuole. Il messaggio di Zaniolo: “Combattiamo il virus” – VIDEO

La Roma si dimostra ancora una volta in prima linea per il sociale. Il club giallorosso ha appena annunciato, dal suo profilo Twitter, il lancio dell’iniziativa di Roma Cares. Saranno consegnate nelle scuole della città 10mila mascherine: “Da domani lo staff di Roma Cares inizierà la consegna di 10.000 mascherine in alcuni istituti scolastici della Capitale. Oltre alla mascherina, gli studenti riceveranno alcune indicazioni utili per contrastare il contagio da Covid-19“.

Nel video di presentazione dell’iniziativa è presente Nicolò Zaniolo: “Bisogna combattere e vincere questo virus. Per combatterlo Roma Cares metterà a disposizione fuori le vostre scuole mascherine e indicazioni per proteggere voi e tutti i vostri cari. Restiamo uniti, in sicurezza e Forza Roma“, questo il messaggio del gioiello giallorosso.