La Roma rappresenta il calcio europeo in un vertice a New York per l’utilizzo dei social contro la violenza

Molto spesso negli ultimi anni i social network sono diventati strumento di odio, soprattutto a sfondo razzista come hanno dimostrato gli ultimi episodi con protagonista Juan Jesus. La Roma si è dimostrata sempre in prima linea in queste tematiche e anche oggi ha continuato a partecipare attivamente. Come riporta lo stesso club giallorosso su Twitter, oggi ha rappresentato il calcio europeo alle Nazioni Unite a New York “in occasione di un vertice su come possiamo usare lo sport e i social media per prevenire l’estremismo violento, migliorare l’uguaglianza di genere e guidare cambiamenti positivi. Tanto apprendimento che metteremo in pratica con Generation Amazing“, il programma di sviluppo del calcio in Qatar portato avanti da Supreme Committee for Delivery & Legacy del Qatar che ha stretto una partnership con la Roma.