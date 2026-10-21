L’AS Roma amplia la collaborazione con Acronis, azienda specializzata in soluzioni di cybersicurezza e protezione dei dati, con l’ingresso di DSMatic, società informatica con sede nella Capitale. Acronis continuerà a ricoprire il ruolo di Official Cybersecurity Partner del club, mentre DSMatic opererà come partner per la distribuzione e l’implementazione delle tecnologie. L’accordo punta a rafforzare la sicurezza dei sistemi informatici giallorossi attraverso l’integrazione delle soluzioni tecnologiche di Acronis con le competenze locali di DSMatic, che affiancherà il club nella gestione e nell’assistenza delle infrastrutture digitali. "Garantire la sicurezza e la resilienza della nostra infrastruttura IT è essenziale per sostenere le operazioni quotidiane del club", ha dichiarato Mauro Del Quondam, direttore dei sistemi informatici della Roma, sottolineando l’importanza della partnership per proteggere sistemi e dati. Soddisfazione anche da parte di DSMatic, il cui amministratore delegato Cristiano Pacitto ha evidenziato il valore della collaborazione con una società simbolo della città. L’iniziativa rientra nel programma #TeamUp di Acronis, dedicato alla protezione informatica delle organizzazioni sportive professionistiche.