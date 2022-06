La Roma punta Aouar: Pinto chiede informazioni al Lione. È l’alternativa a Frattesi

La Roma continua a puntare rinforzi a centrocampo. Dopo l'arrivo di Matic, Tiago Pinto ha messo gli occhi su Houssem Aouar. Come riporta 'Sky Sport', il gm giallorosso ha chiesto informazioni sul centrocampista francese che in passato è stato osservato speciale soprattutto della Juventus. Nessuna trattativa per il momento, ma solo dei sondaggi per quello che sarebbe un'alternativa a Frattesi. Il classe '98 ha totalizzato 36 presenze e 6 gol in questa stagione, può essere un rinforzo importante per la Roma.