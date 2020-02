La Roma Primavera cade in Coppa Italia, 2-0 per il Verona e finale lontana

Dopo oggi raggiungere la finale di Coppa Italia Primavera per la Roma diventa una “mission impossible”. Il 2-0 in favore del Verona nella gara d’andata delle semifinali non lascia spazio a troppe interpretazioni. Hellas sempre padrona del gioco e che dopo 3 minuti spreca l’occasione del possibile 1-0 sbagliando un rigore con Sane. Il primo tempo scivola via comunque sullo 0-0, ma senza tiri verso lo specchio della porta difesa da Ciężkowski, fatta eccezione di un destro debole di Riccardi. Nella ripresa la musica non cambia e la squadra gialloblu trova l’1-0, questa volta realizzando il rigore con Calabrese nonostante il vento disturbasse il calciatore. Poco dopo arriva anche il raddoppio di Turra e nel finale finale è decisivo Cardinali nell’evitare il 3-0 che avrebbe tagliato definitivamente le gambe ai giallorossi. Tra quattordici giorni al Tre Fontane servirà un’impresa ai ragazzi di Alberto De Rossi. Due gol per i supplementari e tre per raggiungere la finale, che mai come oggi sembra lontanissima.

Clicca qui per risultati, marcatori e il tabellone della Coppa Italia Primavera

LE FORMAZIONI

HELLAS VERONA FC (4-3-3) : Ciężkowski; Gresele, Bracelli, Calabrese, Corradini; Jocic, Brandi, Udogie; Turra (dal 75′ Pierobon), Sane (dal 69′ Bertini), Yeboah Ankrah (dall’81’ Amayah).

A disp.: Fontana, Bernardinello, Silvinho Esajas, Ilie, Squarzoni, Zingertas.

All.: Corrent.



AS ROMA (4-3-3) : Cardinali; Parodi (dall’80’ Buttaro), Trasciani, Bianda, Calafiori; Simonetti (dal 64′ Bove), Tripi, Sdaigui (dal 64′ Darboe); Riccardi, Felipe Estrella, D’Orazio (dal 64’Zalewski).

A disp.: Zamarion, Santese, Semeraro, Nigro, Cancellieri, Providence, Astrologo, Boer

All.: De Rossi.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine.

Assistenti: Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo.

Marcatori: 59′ Calabrese (Verona), 67′ Turra (Verona)

Ammoniti: 2′ Trasciani (Roma), 68′ Turra (Verona), 76′ Parodi (Roma)

Espulsi:

CRONACA

SECONDO TEMPO

90’+5 – Termina la partita: finisce 2-0 per il Verona

90′ – Segnalati 5 minuti di recupero

86′ – Zalewski prova a fare tutto da solo calciando dalla sinistra dell’area di rigore, ma la difesa del Verona intercetta e spegne sul nascere il pericolo

81′ – Sostituzione per il Veorna: esce Yeboah ed entra Amayah

80′ – Ultimo cambio per la Roma: esce un nervoso Parodi ed entra Buttaro

79′ – Buona occasione per la Roma che scende a sinistra con Calafiori che mette un bel cross basso e teso al centro, ma non trova le deviazioni degli attaccanti giallorossi

76′ – Ammonito Parodi per un intervento in ritardo su Brandi

75′ – Altro cambio per il Verona. Esce Turra ed entra Pierobon

69′ – Cambio per il Verona: esce Sane ed entra Bertini

68′ – Ammonito Turra per essersi tolto la maglia

67′ – Raddoppio del Verona! Sponda di Sane al limite e tiro di prima di Turra che arriva a rimorchio e piazza con il sinistro: 2-0 per l’Hellas

64′ – Tre cambi per la Roma: escono Sdaigui, Simonetti e D’Orazio, entrano Darboe e Bove e Zalewski

62′ – Roma messa male e il Verona va vicino al raddoppio con la ripartenza conclusa malamente da Yeboah che calcia male con il destro. Para Cardinali

59′ – Calabrese realizza il rigore! 1-0 per il Verona, spiazzato Cardinali

57′ – CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Contatto dubbio tra Bianda e Corradini, il direttore di gara assegna il rigore

53′ – Occasione Roma! D’Orazio prova da calcio di punizione, ma non inquadra lo specchio della porta

51′ – Ripartenza pericolosa del Verona che sciupa da una situazione di 3vs1, decisivo Parodi nel bloccare l’azione

47′ – Occasione per la Roma con Estrella che scende sulla destra, scarica al centro per Riccardi che calcia male di sinistro. Pallone sul fondo

46′ – Inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45’+1 – Finisce il primo tempo: parziale di 0-0

45′ – Segnalato un minuto di recupero

42′ – Verona che da qualche minuto prova con i lanci lunghi per Sane, ma Trasciani e Bianda chiudono bene

38′ – Grande occasione per la Roma, ma Estrella sciupa a due passi dalla porta

33′ – Riccardi scende sulla sinistra e prova la conclusione personale con il destro, ma non inquadra lo specchio della porta

32′ – Lungo possesso palla del Verona che però non riesce a concludere verso la porta di Cardinali

28′ – Primo squillo della Roma con Riccardi che entra in area dalla destra, poi scarica il diagonale che esce centrale e viene parato da Ciężkowski

26′ – Roma poco incisiva anche in quest’occasione. Con l’angolo dalla destra battuto da Simonetti che termina direttamente fuori

21′ – Difesa scoperta della Roma sulla ripartenza del Verona, Sane prova il pallonetto dal limite dell’area di rigore, ma Bianda ferma tutto

20′ – Ancora un’azione dalla sinistra per la Roma con il cross dal fondo che si spegne sul secondo palo dove non ci sono giocatori giallorossi

15′ – Estrella scende sulla fascia sinistra, poi il cross al centro viene intercettato dalla difesa del Verona

13′ – Brandi riesce a continuare. Riprende il gioco

12′ – Gioco fermo: a terra Brandi per un colpo alla testa

10′ – Scambio sulla trequarti della Roma con Sane che viene fermato al limite dell’area di rigore dalla coppia di centrali giallorossa

6′ – Partita che non prende un indirizzo. Tanti errori a centrocampo da entrambe le parti

3′ – ERRORE DAGLI UNDICI METRI! Sane tira alto sopra la traversa

2′ – CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Ammonito Trasciani per un fallo da dietro su Sane in aerea di rigore

1′ – Inizia il match