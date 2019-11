La Roma Primavera riscatta il derby, 4-3 al Sassuolo: gol e ingenuità per Bianda

La Roma Primavera torna a vincere e lo fa in modo piuttosto rocambolesco. Riscattato il derby perso la scorsa settimana contro la Lazio e agganciato il Genoa (solo momentaneamente) al terzo posto con 19 punti. Al Tre Fontane finisce 4-3 per i giallorossi con le marcature aperte con un tiro dal limite di Bianda. Il raddoppio arriva da un altro difensore, Semeraro, e il tris su rigore dai piedi di Zalewski. La squadra di Alberto De Rossi, però, si addormenta e permette al Sassuolo di rientrare in partita prima con Aurelio e poi con Marginean. Decisiva al 60’ la rete di testa di Tall che porta a due le reti di distanza dai neroverdi. Divario sufficiente e necessario per evitare la beffa nel finale con l’ingenuità di Bianda nei minuti di recupero che concede un rigore al Sassuolo, realizzato da Oddei, e al triplice fischio è la Roma a portarsi a casa i tre punti.

LE FORMAZIONI

AS ROMA (4-3-3) : Zamarion; Santese (dal 53′ Codou), Semeraro (dall’84’ Coccia), Bianda, Trasciani (C); Darboe, Bove (dal 53′ Riccardi), Sdaigui; Tall (dall’81’ Satriano), D’Orazio (dal 53′ Tripi), Zalewski.

A disp.: Boer, Pleśnierowicz, Bamba, Besuijen, Milanese, Chierico, Buttaro.

All.: De Rossi.

US SASSUOLO CALCIO (3-5-2) : Turati; Midolo, Bellucci, Nagy; Saccani (dal 52′ Pinelli), Ahmetaj (dal 46′ Manara), Marginean (dall’89’ Bartoli), Artoli, Aurelio; Oddei, Pellegrini (dall’87’ Ripamonti).

A disp.: Vitale, Shiba, Leporati, D’Alessio, Simonetta, Mercati, Aucelli.

All.: Turrini.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Piedipalumbo e Nasti

TABELLINO

Marcatori: 23′ Bianda (Roma), Semeraro (Roma), 32′ Zalewski (Roma), 40′ Aurelio (Sassuolo), 51′ Marginean (Sassuolo), 60′ Tall (Roma), 90’+2 Oddei (Sassuolo)

Ammoniti: Trasciani (Roma)

Espulsioni:

CRONACA

SECONDO TEMPO

90’+2 – Oddei non sbaglia dagli undici metri e 4-3

90’+1 – Ingenuità di Bianda che commette fallo in area e concede rigore al Sassuolo

90′ – Segnalati 5 minuti di recupero

89′ – Quarto cambio per i neroverdi: entra Bartoli per Marginean

87′ – Cambio per il Sassuolo: esce Pellegrini ed entra Ripamonti

84′ – Ultimo cambio per i giallorossi: esce per infortunio Semeraro ed entra Coccia

81′ – Quarto cambio per la Roma: entra Satriano ed esce Tall

79′ – Prova il Sassuolo a chiudere in avanti con Oddei sempre pericoloso a destra, ma si salva la Roma con Darboe

73′ – Ammonito Trasciani

72′ – Buona la manovra della Roma a destra con il cross in area di rigore che non trova nessun attaccante sul secondo palo

70′ – Fase confusa di gioco e le due squadre non riescono a giocare palla a terra

64′ – Ancora Riccardi vicino al gol con una conclusione di destro da dentro l’area, ma il tiro viene deviato fuori

60′ – GOOOOOOOOOOL DELLA ROMA! Tall stacca più alto di tutti su angolo dalla sinistra e segna il 4-2

59′ – Roma vicinissima al 4-2 con il destro di Riccardi da dentro l’area di rigore, ma grande parata di Turati

56′ – Altra buona azione di Oddei sulla destra con il cross in area che viene intercettato dalla difesa della Roma

53′ – Tre cambi per la Roma con Riccardi al posto di Bove, Tripi per D’Orazio e Codou che rileva Santese

52′ – Secondo cambio per il Sassuolo: entra Pinelli ed esce Saccani

51′ – Marginean non sbaglia dagli undici metri e risultato di 3-2 per la Roma

50′ – Fallo subito da Oddei in area di rigore e penalty per il Sassuolo

49′ – Roma vicina al gol, ma l’arbitro fischia un fallo di Trasciani su Turati. Il gioco riprenderà con una punizione in area per il Sassuolo

47′ – Occasione per il Sassuolo ancora dal limite dell’area di rigore, para Zamarion

46‘ – Inizia la ripresa e primo cambio per il Sassuolo: esce Ahmetaj ed entra Manara

PRIMO TEMPO

45’+2 – Finisce il primo tempo sul risultato di 3-1 per la Roma

44′ – Segnalati 2 minuti di recupero

40′ – Accorcia le distanze il Sassuolo con un cross dalla destra di Oddei per Aurelio che taglia sul primo palo e tira al volo battendo Zamarion

39′ – Sassuolo sfortunato su calcio d’angolo con Nagy che disturba Aurelio sul colpo di testa. Pallone fuori

37′ – Prova a replicare il Sassuolo con una conclusione da fuori area. Zamarion la battezza fuori, Roma fortunata

32′ – TRIS DELLA ROMA! Zalewski realizza dagli undici metri ed è 3-0

31′ – Calcio di rigore per la Roma

28′ – Prova a reagire il Sassuolo con un tiro da fuori area di Artoli

25′ – GOOOOOOOOO DELLA ROMA! Raddoppio di Semeraro con un tiro cross dalla sinistra che si insacca nel sette: 2-0 per i giallorossi

23′ – GOOOOOOL DELLA ROMA!!! Segna Bianda con un tiro da fuori area su cross di Bove dalla destra

20′ – Sassuolo vicino al vantaggio. Diagonale offensiva di Saccani che scarica il mancino, ma viene parato da Zamarion

19′ – Ancora Darboe a provare il tiro da fuori area, altissimo sopra la traversa

16′ – Oddei prova il contropiede sulla fascia destra, ma si fa rimontare da Zalewski e la Roma recupera il pallone

13′ – La Roma prova a sfondare a destra con Santese, ma il Sassuolo chiude bene

10′ – Fase confusa di gioco e tanti errori d’impostazione a centrocampo

6′ – Ripartenza fulminante del Sassuolo sulla fascia sinistra, il diagonale di Aurelio si spegne sul fondo di poco

5′ – Punizione pericolosa dalla sinistra della Roma, Turati anticipa Trasciani ma concede angolo

3′ – Darboe prova il tiro dal limite dell’area di prima intenzione, pallone alto sopra la traversa

1′ – Inizia la partita