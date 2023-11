La Roma presente al Tranfer Room Summit. Pinto: “Qui ho chiuso cinque affari”

A Lisbona dal 13 al 15 novembre l'evento che richiama e mette a confronto agenti e dirigenti di tutti i club più importanti al mondo per anticipare i discorsi in vista del mercato di gennaio

A novembre torna il Transfer Room Summit. Quest'anno a Lisbona, il 13 e 14 di questo mese (e il 15 in modalità online) più di 400 addetti ai lavori e agenti di club di tutto il mondo si riuniranno per l’apertura, non ufficiale, della Finestra di Mercato. A partecipare saranno le società più importanti al mondo e tra queste ci sarà ancora una volta l'AS Roma, insieme a club come Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Borussia Dortmund, Siviglia, Lione, Porto e Sporting CP. Per l'Italia, invece, oltre ai giallorossi hanno già confermato la presenza Milan, Juventus, Udinese, Palermo, Parma, Pisa, Spezia, Triestina, Venezia e Virtus Entella. La prima giornata - si legge sul comunicato - prevede anche un momento di discussione in esclusiva con Paulo Fonseca, allenatore del Lille, e con Víctor Orta, direttore sportivo del Siviglia. Al momento è prevista la presenza di un responsabile del settore giovanile.

Si tratta di un evento che serve anche da palcoscenico per i club per poter iniziare a intavolare le loro strategie e negoziare gli accordi per l’imminente finestra di mercato di gennaio. Lo stesso Tiago Pinto ha raccontato che in questa occasione ha intavolato o chiuso "cinque affari". Jonas Ankersen, fondatore e CEO di TransferRoom, ha dichiarato: “Dopo il successo dei Summit in Inghilterra e Brasile all’inizio di quest’anno, siamo entusiasti di portare il nostro Summit in Portogallo, una nazione ricca di cultura e storia calcistica. Il TransferRoom Summit è l’occasione perfetta per i nostri club e agenti per gettare le basi per una finestra invernale di successo. Crediamo che questo evento unico possa svolgere un ruolo importante nella finestra di gennaio, ma anche oltre”.

I delegati parteciperanno a un massimo di 38 incontri prestabiliti con i loro colleghi nel formato “speed-dating” di TransferRoom. Per i primi due giorni, siederanno faccia a faccia a Estoril per conversazioni one-to-one di 15 minuti e avranno opportunità di networking con i 100 dirigenti presenti. Coloro che da tutto il mondo non potranno partecipare al Summit di persona, parteciperanno attivamente al terzo giorno con incontri online. La parte che si svolgerà “di persona” dell’evento sarà presso il Centro Congressi di Estoril il 13-14 novembre, mentre gli incontri online si terranno il 15 novembre. In totale sono previsti più di 4.000 incontri.

Dal suo lancio nel 2017, TransferRoom ha facilitato più di 4000 trasferimenti di calciatori professionisti. Più di 700 club di 60 Paesi e 100 campionati utilizzano la piattaforma. Il mercato online di TransferRoom indica ai decision-makers dei club quali giocatori sono disponibili e quali altri club stanno cercando, e consente loro di comunicare direttamente attraverso un sistema di messaggistica. È possibile anche proporre i giocatori ad altri club che cercano un profilo specifico. Nel 2021 la piattaforma ha iniziato anche ad accogliere agenti selezionati creando nuovi legami di fiducia tra loro e i club, oltre ad aiutarli a concludere accordi.

