La Roma consegna una targa a Conidi, il cantante: “Questo premio è del popolo”

La Roma ha consegnato a Marco Conidi, autore del brano diventato inno 'Mai sola mai', una targa per ringraziarlo della disponibilità mostrata dal cantante verso la gente e negli eventi di beneficenza. Il cantante ha ringraziato la società con un post su Instagram: "La Targa dovrei farla io a tutti voi che mi avete aperto la porta del vostro cuore. Non smetterò mai di ringraziarvi e per questo la dedico a voi 'Popolo Giallorosso'.