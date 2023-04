La Roma preannuncia la campagna abbonamenti: “Preparati per la nuova stagione”

"Preparati per la nuova stagione". La Roma prepara già il programma per la prossima campagna abbonamenti che sarà svelato a breve. L'indizio arriva direttamente sul sito del club dove compare la classica icona dell'omino che corre verso il botteghino con sotto la scritta "Abbonamenti 23-24" e il banner "avvisami quando è in vendita". Con due mesi di anticipo rispetto alla fine del campionato quindi la Roma inizia a informare i tifosi che avranno le canoniche finestre di prelazione per i vecchi tesserati. I 26 sold out su 27 gare stagionali evidenziano una crescita totale dei tifosi all'Olimpico e una sempre maggiore ricerca della fidelizzazione. Lo scorso anno gli abbonati furono 36 mila. L'obiettivo è superare quella cifra e avvicinarsi al record dei 47 mila del 2001.