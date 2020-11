La Roma porta Los Angeles all’Olimpico: tifosi americani nello stadio grazie al robot ASR27 – VIDEO

La Roma ha portato il club giallorosso di Los Angeles allo stadio e ci è riuscita nonostante i divieti e la distanza forzata. Come? Grazie al robot per telepresenza, rinominato ASR27. Il club si è dotato di questo mezzo tecnologico, che grazie a una telecamera ha permesso ai tifosi statunitensi di vivere le emozioni all’interno della pancia dello stadio e di interagire con i giocatori prima e dopo Roma-Fiorentina. La Roma, da sempre in prima linea per iniziative che coinvolgono i tifosi, è la prima società italiana a dotarsi di un robot.