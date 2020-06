La Roma porta la cena ai tifosi: accordo con Spazio Niko Romito Bar e Cucina

La Roma “porterà” la cena ai suoi tifosi. Il club giallorossi ha ufficializzato il nuovo accordo di co-marketing con Spazio Niko Romito Bar e Cucina che prevede il primo servizio di consegna a domicilio dei box firmati dal famoso chef in esclusiva per i fan di Dzeko e compagni. L’iniziativa permetterà, il giorno della partita, di poter scegliere tra 6 diversi box gourmet pensati dallo Chef Romito e il team di Spazio, e riceverli nelle proprie case. I box sono in numero limitato e saranno prenotabili anche da asporto a partire da 24 ore prima dell’inizio della partita.