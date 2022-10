La Roma piega l’Helsinki (1-2). Giovedì si decide la qualificazione all’Olimpico

Abraham e El Shaarawy regalano la vittoria a Mourinho. Tra 7 giorni la gara con il Ludogorets, i giallorossi sono costretti a vincere

Daniele Aloisi

La Roma vince in Finlandia grazie alle reti di Abraham ed El Shaarawy e va a -1 dal Ludogorets. La qualificazione si deciderà giovedì allo stadio Olimpico. Mourinho lascia in panchina Belotti e schiera dal 1' Volpato. Dentro anche Vina e El Shaarawy. Una buona Roma va avanti al termine del primo tempo. Al 20' Cristante colpisce la traversa e Vina il palo sulla ribattuta. Qualche minuto più tardi viene annullata la rete del vantaggio al numero 4 per un fuorigio di Volpato. Dopo vari tentativo arriva l'1-0 firmato Tammy Abraham che sfrutta un assist al bacio di Pellegrini. L'Helsinki trova il pareggio ad inizio ripresa con Hetemaj ma la reazione non si fa attendere. El Shaarawy trova il suo 50esimo gol con la maglia giallorossa e porta avanti la squadra di Mourinho. All'83' il Var annulla il gol del pari di Browne. Dopo 5' di recupero termina il match. La Roma tornerà in campo lunedì contro il Verona.

Abraham si sblocca e porta in vantaggio la Roma: 0-1 all'intervallo — Mourinho sorprende tutti e schiera dal 1' Volpato in attacco. Fuori Ibanez per un'indisposizione e Belotti per scelta tecnica. Pellegrini dietro ad Abraham, Zalewski ed El Shaarawy sulle fasce. Roma che scende in campo già conoscendo il risultato del Betis. Gli spagnoli hanno superato 0-1 il Ludogorets e hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. Parte forte l'Helsinki che va ad un passo dal vantaggio con Browne che di testa crea un pericolo. Bravo Rui Patricio a respingere. Clamorosa occasione per i giallorossi al 20'. Cross di Pellegrini per Cristante che colpisce la traversa. Il pallone poi arriva a Vina che prende il palo e sulla ribattuta non trova la rete. Sfortunata la Roma e si resta sullo 0-0.

Al 22' viene ammonito Mancini, il numero 23 salterà il Ludogorets. Prova a scuotere i suoi Abraham che supera il suo avversario e calcia col destro ma è bravo Hazard a respingere. Dopo qualche minuto di assedio passano in vantaggio i giallorossi con Cristante ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Volpato. A 5 minuti dal termine va avanti la Roma con Abraham che trova il gol dopo 522' di astinenza. Cross ancora una volta del capitano. Dopo 1' di recupero termina la prima frazione sul risultato di 0-1.

El Shaarawy regala i tre punti: giovedì la sfida decisiva per la qualificazione — Mourinho non cambia nessuna nella ripresa. Una sostituzione invece per l'Helsinki: entra Abubakari ed esce Olusanya. Al 50' sfiora la doppietta Abraham che calcia con il destro a giro ma finisce di poco alto. A sorpresa tre minuti più tardi trovano il pareggio i finlandesi con Hetemaj. Al 62' va di nuovo la Roma. Bella azione di El Shaarawy che mette un cross in mezzo per Tammy. L'inglese viene anticipato da Hoskonen che si butta il pallone in rete ma la Uefa assegna la rete al Faraone che trova la 50esima in maglia giallorossa. Boujellab sfiora il gol dopo un brutto rinvio di Zalewski.

Il pallone resta all'interno dell'area di rigore ma il centrocampista non è preciso nella conclusione. Al 75' il marocchino semina il panico e per poco non batte Rui Patricio che controlla la sfera in due tempi. Tris di cambi per la Roma al 77': entrano Faticanti, Bove e Shomurodov ed entrano Camara, Volpato e Pellegrini. Doccia fredda all'80' con Browne che trova il pari con una sassata da 30 metri. Anche in questo caso interviene il Var e annulla tutto per un fallo di Malik su Cristante. Dopo 5' di recupero finisce il match. Vince la Roma 1-2.

Helsinki-Roma 1-2, il tabellino — HELSINKI (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj (Boujellab 69'), Browne; Hostikka, Olusanya (Abubakari 46'). A disposizione: Tannander, Saksela, Toivio, Riski, Boujellab, Martic, Radulovic, Terho, Tanaka, Serrarens, Kokko, Abubakari. Allenatore: Toni Koskela.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Mancini, Vina; Pellegrini (Bove 77'), Cristante (Kumbulla 83'), Camara (Faticanti 77'); El Shaarawy (Spinazzola 89'), Abraham, Volpato (Shomurodov 77'). A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Karsdorp, Spinazzola, Bove, Faticanti, Shomurodov, Belotti, Cherubini. Allenatore Mourinho

Arbitro: Martins. Guardalinee: Tavares e Campos Quarto uomo: Carvalho Var: Godinho Avar: Migue

Marcatori: Abraham 41' (R), Hetemaj 53' (H), El Shaarawy 63'(R)

Ammoniti: Mancini (R), Halme (N), Rui Patricio (R), Malik (R)