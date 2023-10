La Roma piange Franco Cusano: il saluto commosso di Bruno Conti e Florenzi – FOTO

La Roma piange Franco Cusano, storico dirigente accompagnatore della Roma primavera. A darne notizie è stato Bruno Conti, attuale coordinatore delle giovanili giallorosse, in un post su Instagram: "Hai cresciuto i miei figli nella tua scuola calcio, li hai ritrovati nella AS Roma come calciatori e tu come dirigente. Sono orgoglioso di aver conosciuto un grande uomo come te pieno di valori. Buon Viaggio Franco, ti voglio bene". Tra i commenti i tanti pensieri di tifosi comuni e non solo, come Eros De Santis - ex calciatore della Primavera - e soprattutto Alessandro Florenzi, anche lui cresciuto a Trigoria. E addetti ai lavori, ad esempio i fotografi che ricordano le caramelle regalate da Cusano prima delle partite.