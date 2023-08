La Roma perde 2-1 con il Tolosa: in rete Dybala con una gemma su punizione

I giallorossi cadono in terra francese sotto i colpi di Dallinga e Begraoui. Ora c'è il Partizani e poi la prima del campionato contro la Salernitana

Marco Di Cola Collaboratore

A due settimane dall'inizio del campionato la Roma perde 2-1 contro il Tolosa (la prima sconfitta della preseason). Nella prima frazione il gol in apertura di Dallinga ha risposto la solita gemma di Dybala (al primo gol su punizione in giallorosso). Nel finale invece la beffa con la rete di Begraoui. Mourinho in terra francese sceglie un undici molto simile a quello che inizierà contro la Salernitana. Davanti a Rui Patricio, la difesa a tre composta da Smalling, Ndicka e Llorente. Senza Pellegrini (squalificato alla prima di campionato), lo Special One a centrocampo sceglie oltre al solito Cristante, Aouar e Edoardo Bove con Zalewski e Kristensen sulle fasce. Davanti invece la coppia Dybala-Belotti. Inizio di partita molto faticoso per i giallorossi che dopo essere passati in svantaggio (gol di Dallinga al quinto) trovano però il pari con il solito Dybala che ha poi lasciato il campo al 35esimo. Nel secondo tempo poche emozioni salvo una buona occasione per Pellegrini, e il gol arrivato all'ultimo minuto di gioco di Begraoui.

Inizio partita shock ma Dybala riporta la luce: all'intervallo è 1-1 — Inizio di partita difficile per la Roma e lo si vede sin dai primi minuti. Ndicka in ritardo su Dallinga concede un calcio di punizione dal limite non sfruttato però da Suazo. Il duo del Tolosa è protagonista anche qualche minuto più tardi quando al quinto minuto è lo stesso Suazo a crossare al centro per l'accorrente Dallinga che da due passi non può far altro che spedirla in porta. Al 17esimo altra incertezza difensiva della Roma con il Tolosa che sfiora il doppio vantaggio ancora con Dallinga. È sempre la formazione francese a fare la partita ed è sempre il suo numero 9 a rendersi pericoloso. Questa volta la sua conclusione, dopo il taglio sul primo palo, termina fuori dallo specchio. A svegliare la Roma ci pensa sempre il solito Paulo Dybala che al 25esimo pennella un calcio di punizione all'incrocio e riporta tutto in parità. Dopo il pari la squadra di Mourinho trova coraggio e geometrie a centrocampo sfiorando anche il vantaggio con Zalewski e Kristensen saliti entrambi a riempire l'area di rigore. Al 35esimo esce dal campo Paulo Dybala tra l'apprensione dello Special One e di tutti i tifosi giallorossi. La Joya lasciando il campo ha voluto però rassicurare tutti facendo capire che non si tratta di un problema grave ma di semplice precauzione.

Poche occasioni e la beffa nel finale: il Tolosa si porta a casa la vittoria — La ripresa inizia con quattro cambi di formazione per José Mourinho con Svilar, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy a prendere il posto di Rui Patricio, Aouar, Zalewski e Ndicka (il peggiore della prima frazione di gioco). Seconda frazione di gioco che si trascina senza acuti fino al 60esimo minuto. All'ora di gioco sono sempre i francesi a rendersi pericolosi con Costache scalda i guantoni del neo entrato Svilar. Dieci minuti più tardi la gara si scalda per i troppi interventi duri da entrambe le parti. Il nervosismo prende poi il sopravvento dopo un intervento su Bove che si è fortunatamente rialzato dopo la brutta entrata di Ado Anaiwo. La migliore occasione della ripresa arriva al 78esimo sull'asse Mancini-Pellegrini. Il centrale giallorosso serve in profondità il taglio lungo del proprio capitano fermato però da uno splendido riflesso di Restes. La beffa per la Roma arriva al 90esimo quando Begraoui (entrato da 7 minuti) beffa Svilar dopo il cross basso di Bangré. I giallorossi archiviano con una sconfitta la penultima amichevole estiva. Il 12 agosto si tornerà a Tirana contro il Partizani prima dell'esordio in campionato con la Salernitana all'Olimpico (20 agosto).

Tolosa-Roma, il tabellino — TOLOSA(3-4-3): Restes; Suazo (83' Lahmadi), Nicolaisen, Costa (87' Rouault); Desler (68' Kamanzi), Casseres, Genreau (83' Gelabert), Sierro(83' Begraoui); Magri (45' Diarra), Aboukhlal, Dallinga (68' Onaiwo). A disposizione: Dominguez, Haug, Aradj, Chaibi, Diarra, Rouault, Kamanzi, Lahmadi, Mawissa, Gelabert, Begraoui, Bangré, Onaiwo. Allenatore: Carles Martinez.

ROMA(3-5-2): Rui Patricio (45' Svilar); Llorente, Smalling, Ndicka (45' Mancini), Kristensen (65' Celik), Aouar (45' El Shaarawy), Cristante, Bove (76' Pagano), Zalewski (45' Spinazola); Dybala, Belotti (76' Solbakken). A disposizione: Svilar, Boer, Mancini, Spinazzola, Celik, Karsdorp, Pellegrini, El Shaarawy, Pagano, Solbakken. Allenatore: José Mourinho.

Marcatori: Dallinga, Dybala, Begraoui

Ammoniti: Celik, Pellegrini, Aboukhlal

Arbitro: Eric Wattellier. Assistenti: Thomas Luczynski - Christophe Mouysset. IV uomo: Romain Delpech.