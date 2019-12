La Roma pensa al futuro: Petrachi al lavoro per i rinnovi di Pellegrini e Kolarov

Il lavoro di Petrachi non si ferma mai. Specialmente a ridosso del mercato di gennaio. L’obiettivo della Roma è blindare Lorenzo Pellegrini e Aleksandar Kolarov, due uomini chiave nella rosa gestita da Fonseca. Come riporta Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, gli entourage dei giocatori sono al lavoro con il club per trovare la soluzione migliore.

Per Kolarov l’idea è il prolungamento di un anno (2021), con opzione per il secondo. Il serbo, che festeggerà nel 2020 ben 35 anni, si legherebbe così ai giallorossi fino alla fine della carriera. L’offerta avanzata dalla Roma è di 3 milioni. Stessa cifra per Lorenzo Pellegrini, sul quale grava ancora la clausola rescissoria che non lascia tranquilli a Trigoria. L’idea del numero 7 è però quella di restare nella capitale e per questo motivo il club di Pallotta resta ottimista.