La Roma pensa al futuro: in settimana videoconferenza tra Pallotta e Friedkin

Il passaggio di consegne tra Pallotta e Friedkin ai vertici della Roma non ha ancora avuto il suo punto di svolta definitivo. Colpa delle tensioni delle ultime settimane nate dall’emergenza coronavirus, che hanno raffreddato i rapporti tra le due parti. Come riporta Il Tempo, in settimana i due imprenditori si vedranno in videoconferenza per fare il punto sul deal. La cessione è rallentata, ma non bloccata. Più serena la situazione stadio, con la delegazione guidata da Baldissoni che ha raggiunto un accordo col Comune sulla convenzione urbanistica. Vitek potrebbe occuparsi della costruzione del business park.