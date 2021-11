La Roma pensa a un nuovo direttore marketing: scelta Salvione del Napoli

Nuovo arrivo nella società giallorossa. La manager ricoprirà il ruolo di direttrice commerciale

Colpo di mercato per la Roma, ma non si tratta di un calciatore. Come nuovo direttore commerciale la società ha scelto Serena Salvione. La manager, secondo alcune indiscrezioni, lascerà il Napoli per dirigersi nella capitale. Nel club partenopeo ha chiuso diverse partnership con grandi aziende, come Amazon e Socios. La Manager, che è stata scelta direttamente dai Friedkin e dal nuovo amministratore delegato Berardi avrebbe già presentato le sue dimissioni ai partenopei per dirigersi nella Capitale e mettersi al lavoro immediatamente. In alternativa, un altro nome preso in considerazione è quello di Ryan Noris.