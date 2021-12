La Roma passa agli ottavi, El Shaarawy: “Bravi tutti”. Abraham: “Altri 2 gol”

Il commento sui social dei calciatori giallorossi dopo la vittoria contro il CSKA Sofia

Serata migliore non poteva esserci per la Roma: vittoria per 3-2 sul CSKA Sofia e pareggio del Bodo/Glimt con lo Zorya, ringraziato su Twitter dalla società giallorossa in cirillico. E così i giallorossi si qualificano direttamente agli ottavi di Conference League da prima del girone senza passare per gli spareggi. Ha festeggiato da casa l'infortunato Stephan El Shaarawy: "Bravi tutti! Vittoria e diretti agli ottavi". Uno dei protagonisti della serata è stato Tammy Abraham con una doppietta, che su Twitter scrive: "Altri 2 gol. Primi del gruppo". Anche Bove ha esultatosu Instagram sottolineando l'importanza della partita di stasera per il cammino europeo della squadra.