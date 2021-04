La Roma parte per Cagliari: presente anche Tiago Pinto – VIDEO

La squadra giallorossa è attesa dall'appuntamento di domani alla Sardegna Arena. Fischio d'inizio alle ore 18

La Roma è partita dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Cagliari. Nel capoluogo della Sardegna, infatti, domani alle ore 18 ci sarà la sfida contro i rossoblù di Leonardo Semplici. Nel video pubblicato su Twitter dalla società giallorossa si vedono i calciatori scendere dal pullman e raggiungere il terminal. Con loro c'erano pure Paulo Fonseca, accompagnato dallo staff tecnico, e il gm Tiago Pinto che, proprio come accaduto nella trasferta di Torino, anche in questo caso è al seguito della squadra.