La Roma parte da Fiumicino per Bologna: alle 21.45 a Ferrara la sfida con la Spal – VIDEO

La Roma è partita stamattina per Bologna. I giallorossi sono arrivati al T5 dell’aeroporto di Fiumicino, quello diventato la base di tutte le trasferte post Covid, perché dà direttamente sulla pista. Da Bologna poi il trasferimento in pullman a Ferrara: stasera alle 21.45 la partita contro la Spal. Smalling (che rientrerà dal 1′) e compagni vogliono ottenere il quinto risultato utile consecutivo e sorpassare di nuovo il Milan, davanti di un punto dopo il successo di ieri sera sul Sassuolo. Possibile turno di riposo per Pellegrini, Dzeko e Mkhitaryan. Si scaldano Carles Perez, Perotti e Kalinic.