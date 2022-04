La Roma ospita il Sottosegretario di Stato Sasso: visita e maglia personalizzata

L'onorevole Sasso ha visitato il centro sportivo e ha ricevuto una maglia giallorossa con il numero 10

Visita istituzionale a Trigoria per la Roma. Nella giornata di oggi è stato al centro sportivo giallorosso dell'onorevole Rossano Sasso."Oggi - scrive il club giallorosso su Twitter - abbiamo ricevuto la visita del Sottosegretario di Stato On.le Rossano Sasso per condividere idee e progetti, con l’augurio di sviluppare nuove sinergie per il futuro dei nostri ragazzi". L'onorevole ha visitato il centro sportivo e i campi, ha incontrato Tiago Pinto e alcuni ragazzi del settore giovanile. E ha lasciato Trigoria anche con un regalo, la maglia numero 10 della Roma e il suo nome sulle spalle.