La Roma ora parla anche giapponese: “Da Nakata un forte seguito di tifosi, li vogliamo vicini”

La Roma adesso parla anche giapponese. Il club ha ufficialmente lanciato il profilo Twitter in lingua, che era già attivo da alcuni giorni. Quello giapponese si aggiunge già alle già 14 lingue “parlate” sui social media. Ecco il comunicato ufficiale della società.

“AS Roma è lieta di annunciare oggi il lancio di un nuovo account Twitter giapponese ufficiale.

Per la prima volta, la Roma sarà ora in grado di comunicare direttamente sulla piattaforma dei social media con gli appassionati fan del club in Giappone.

Per annunciare il lancio del nuovo account – che può essere seguito su @ASRomaJapan – il difensore italiano Gianluca Mancini ha registrato un saluto speciale ai fan in giapponese.

“Siamo lieti di aver finalmente lanciato AS Roma Japan”, ha affermato Paul Rogers, Chief Strategy Officer di AS Roma. “Negli ultimi anni abbiamo compiuto grandi progressi nel rimuovere la barriera linguistica per molti fan della Roma in tutto il mondo, ma fino ad ora non siamo mai stati in grado di comunicare in lingua locale con i nostri fan in Giappone. Sappiamo che dopo che Hidetoshi Nakata ha vinto lo scudetto a Roma, il club ha sviluppato un forte seguito in Giappone e speriamo che questo nuovo account possa aiutare i nostri fan giapponesi a sentirsi più vicini al club ”.

Il lancio del nuovo account giapponese significa che AS Roma ora comunica in 15 lingue diverse sui social media – con account ufficiali anche in italiano, inglese, arabo, indonesiano, spagnolo, francese, portoghese, bosniaco, turco, olandese, persiano, pidgin, swahili e cinese”.