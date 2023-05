La Roma omaggia la Festa della mamma: fiori e doni per le madri in difficoltà

La società giallorossa, in collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità di Roma Capitale, aiuterà le madri che vivono in situazioni di disagio economico e sociale, regalando un sorriso anche ai bambini

La Roma scende in campo a sostegno di tutte le mamme che sono in difficoltà. In occasione della Festa della mamma, in programma il 14 maggio, la società capitolina, regalerà loro una giornata di doni e sorrisi. Tutti i tifosi, infatti, avranno la possibilità di contribuire ad una raccolta di fiori giallorossi che verranno consegnati a quelle madri che, nella piena solitudine, non possono permettersi una vita serena. Un pensiero, verrà regalato anche ai loro figli con giocattoli, album da colorare e pennarelli. L'iniziativa, è stata realizzata in sinergia con l'Assessorato alle Pari Opportunità di Roma Capitale e il supporto di tanti Roma Club. Una grande mano è stata data anche da otto strutture di Roma Capitale che, abitualmente, svolgono attività legate all'integrazione e alla tutela della genitorialità.