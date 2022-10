La Roma non perdeva all’Olimpico in Europa League dal 2017 contro il Villarreal

La Roma crolla all'Olimpico per 1-2 contro il Betis. I giallorossi non perdevano una partita casalinga in Europa League dal 23 febbraio 2017 (1-0 contro il Villarreal). Si interrompe dunque questa sera una lunga striscia positiva di risultati utili per la squadra di Mourinho. Erano state ben 13 le partite casalinghe consecutive senza sconfitte nella competizione. Come se non bastasse, il risultato e l'espulsione di Zaniolo complicano il cammino della squadra per la qualificazione.