La Roma non dimentica Strootman: lo speciale regalo per il compleanno

Un regalo speciale per un giocatore speciale. Kevin Strootman la scorsa settimana ha festeggiato il compleanno e la Roma gli ha donato la seconda maglia di quest'anno (color arancione che ricorda l'Olanda) con il suo cognome e il numero '6'. "I nostri colori e i tuoi colori. Tanti auguri di buon compleanno da tutta l'AS Roma". L'ex centrocampista ha ringraziato e ha pubblicato la foto sui social. Cinque gli anni nella Capitale per Strootman che ha lasciato un ricordo indelebile nella mente di tutti i tifosi giallorossi.