La Roma non ascolta la Lega: all’Olimpico l’inno prima del fischio d’inizio

La Roma va dritta per la sua strada e sceglie di mandare l'inno dopo quello ufficiale della Lega, quindi subito prima del fischio d'inizio. Nonostante le ammonizioni arrivate al club giallorosso, la scelta è quella di continuare a non seguire la regola generale, pagando le multe che arriveranno. L'idea di riprodurre l'inno con i giocatori in campo è partita da Mourinho, che ha chiesto di caricare i giocatori così. Venerdì Tiago Pinto e Lombardo sono stati ascoltati in procura, proprio per discutere la questione inno. Il procedimento è ancora nella fase istruttoria, dopo la segnalazione della Serie A. I dirigenti della Roma hanno portato l’esempio della Juventus, che nelle gare casalinghe trasmette un brano motivazione nei secondi prima della partita. Nei prossimi giorni verrà ascoltato anche l'ex Ceo Fienga.