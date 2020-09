La Roma mette Diawara nella lista sbagliata: col Verona rischia lo 0-3 a tavolino

Un pareggio sul campo che potrebbe però tramutarsi in una sconfitta a tavolino per 0-3. Secondo quanto riporta gazzetta.it infatti la Roma rischia seriamente di perdere d’ufficio il match contro l’Hellas Verona a causa dell’errato inserimento in lista di Amadou Diawara. Il centrocampista è stato infatti lasciato come lo scorso anno tra gli ‘under’ mentre il club giallorosso avrebbe dovuto inserirlo tra gli ‘over’, visti i 23 anni compiuti lo scorso 17 luglio. All’inizio della stagione, al momento della consegna ufficiale delle liste, non è stata fatta questa modifica sulla situazione di Diawara, una svista che potrebbe costare carao alla Roma.

PRECEDENTE – Nel 2016 lo stesso episodio è capitato al Sassuolo, con la sconfitta a tavolino comminata poi dal giudice sportivo. La Roma aspetterà proprio la sentenza e da Trigoria sono pronti anche a fare ricorso in caso di esito negativo. Una semplice svista in buona fede e non un tentativo di frode. Questa la probabile tesi che potrebbe sostenere la Roma in caso di difesa, dal momento che in lista la società aveva ancora 4 slot disponibili per Diawara e avrebbe potuto tranquillamente inserirlo in uno di questi.