La Roma lotta ma non basta: Simeone beffa i giallorossi. Il Napoli vince 2-1

Ottima la prova dei ragazzi di Mourinho, ma vincono gli azzurri. Mercoledì i quarti di finale contro la Cremonese

Daniele Aloisi

Un'ottima Roma esce con 0 punti dal 'Maradona'. Il Napoli vince 2-1 con i gol di Osimhen e Simeone. A nulla è servito il pareggio di El Shaarawy. I giallorossi non giocano un brutto primo tempo, ma non basta per evitare lo svantaggio. Osimhen con un gran gol manda la squadra di Spalletti davanti all'intervallo. Mourinho inizia il secondo tempo mettendo dentro El Shaarawy. La mossa è quella giusta: il Faraone mette a referto la sua seconda rete di fila e trova il gol del pareggio al 75'. A cinque minuti dal termine arriva la beffa per i giallorossi. Simeone gela Mourinho e porta di nuovo avanti i suoi. Mercoledì il match di Coppa Italia con la Cremonese.

Osimhen porta in vantaggio il Napoli: 1-0 all'intervallo — Confermati gli 11 uomini dichirati in conferenza stampa da Mourinho. Davanti torna Pellegrini con Dybala e Abraham. Kvaratskhelia scalda subito i guantoni di Rui Patricio. Il numero 77 supera Cristante e calcio sul primo palo, ma è bravo il portiere giallorosso a mandare il pallone in angolo. Rispondono i giallorossi all'undicesimo minuto. Lancio in avanti di Spinazzola e c'è una grave incomprensione tra Kim e Meret. Il coreano la sfiora e rischia un clamoroso autogol colpendo il palo.

Osimhen al 17' porta avanti il Napoli con un gran gol. Occasione per i giallorossi al 37'. Matic serve al limite Pellegrini che calcia, ma viene murato. Sulla ribattuta arriva Dybala che prova col destro al volo senza però centrare lo specchio della porta. Quasi al tramonto del primo tempo Meret salva il risultato con un grande intervento su Spinazzola. Il Napoli va all'intervallo sopra 1-0.

Simeone beffa la Roma: vince il Napoli 2-1 — All'inizio della seconda frazione Mourinho richiama in panchina Spinazzola e mette in campo El Shaarawy. Ottima iniziativa da parte dei giallorossi al 50'. Zalewski sgasa sulla sinistra, crossa per il 'Faraone' che tanta l'appoggio per Abraham. Il numero 9 viene anticipato da Kim nel momento dell'impatto col pallone. Kvaratskhelia grazia la difesa della Roma poco dopo. Il georgiano sbaglia lo stop in area e favorisce l'intervento di Mancini. Al 61' va a centimetri dal pareggio Cristante. Colpo di testa dagli sviluppi di corner, ma Meret nega la gioia al numero 4.

Partita senza un attimo di pausa: Lozano in contropiede calcia da fuori area e Rui Patricio devia in angolo. Grana per Mourinho al 70': si fa male Abraham e entra Belotti. Cinque minuti più tardi la Roma trova il meritato gol del pareggio. Cross di Zalewski per il numero 92 che in spaccata infila Meret. Seconda rete di fila per Stephan. All'85' Simeone batte Rui Patricio e riporta in vantaggio il Napoli. Gli azzurri vincono 2-1.

Napoli-Roma 2-1, il tabellino — NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (Olivera 69'); Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano (Simeone 76'), Osimhen (Raspadori 76'), Kvaratskhelia (Elmas 69'). Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Olivera, Demme, Gaetano, Ndombele, Zedadka, Zerbin, Politano, Elmas, Raspadori, Simeone.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante (Volpato 88'), Matic (Tahirovic 83'), Spinazzola (El Shaarawy 46'); Pellegrini (Bove 83'); Dybala, Abraham (Belotti 73'). Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, El Shaarawy, Kumbulla, Vina, Camara, Tahirovic, Volpato, Bove, Belotti, Solbakken.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Tegoni-Baccini. Iv uomo: Rapuano. Var: Di Paolo. Avar: Maggioni

Marcatori: Osimhen 17' (N), El Shaarawy 75' (R)

Ammoniti: Dybala (R), Osimhen (N), El Shaarawy (R)