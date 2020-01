La Roma lancia il progetto “Easy Mobility”. Calvo: “Più soluzioni per raggiungere l’Olimpico”

Altra partnership nel campo della mobilità sostenibile per la Roma. Il club giallorosso ha da poco ufficializzato il progetto “Easy Mobility”, volto a facilitare e offrire varie soluzioni ai tifosi per gli spostamenti verso lo Stadio Olimpico.

Francesco Calvo, COO di AS Roma, ha affermato: “Questo progetto è la dimostrazione di come il club sia alla continua ricerca di partnership strategiche che hanno l’obiettivo di alleggerire e migliorare le problematiche legate alla mobilità dei nostri tifosi nel giorno della gara. Grazie a Easy Mobility i nostri tifosi avranno più soluzioni a loro disposizione per raggiungere facilmente lo stadio, in maniera del tutto funzionale ed ecologica”.

Questi i 6 servizi a disposizione:

Grazie a Moovit sarà possibile monitorare in tempo reale, tramite app, tutte le soluzioni per raggiungere lo stadio Olimpico nel minor tempo possibile.

Jump By Uber, predisporrà un servizio di biciclette elettriche, con pedalata assistita, con parcheggio in prossimità dello stadio per permettere ai tifosi di percorrere l’ultimo tratto del percorso in modo del tutto green e con sconti dedicati.

Con eCooltra – servizio di scooter sharing – sarà possibile raggiungere lo stadio a bordo di un mezzo 100% elettrico, a tariffe scontate, avendo la possibilità di parcheggiare in spazi riservati nei pressi dello stadio.

WeTaxi – app di prenotazione taxi – godrà di un’area di sosta a ridosso dello stadio per il carico e lo scarico dei passeggeri. Tramite la app sarà semplice e agevole prenotare le auto, raggiungere il punto di incontro, sapendo subito quanto spendi.

BusForFun garantirà fino a sei tratte, da tutta l’area metropolitana di Roma fino a un’area di parcheggio dello stadio Olimpico. Il servizio sarà accessibile con un biglietto a/r a prezzo ridotto.

E-Gap, primo servizio d’Europa di ricarica on demand per veicoli elettrici, offre la possibilità a chi decide di recarsi allo stadio con l’auto elettrica, di ricaricarla durante la partita. Per un periodo limitato il servizio sarà completamente gratuito, a seguire avrà tariffe agevolate.