La Roma arrivata a Torino: domani la sfida contro la Juventus

La Roma è arrivata a Torino dove domani alle 18.30 sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri. I giallorossi di Mourinho vogliono provare ad invertire il trend negativo che li ha visti spesso sconfitti contro i bianconeri, anche nella scorsa stagione, come ammesso dallo stesso Special One in conferenza stampa: "Mi aspetto lo stesso atteggiamento dello scorso anno o uno ancora migliore. Una squadra che va lì e cerca di vincere. Se mi chiedi se mi basterebbe un punto, ti direi di no. Vogliamo andare lì a giocare e a cercare di vincere". Il portoghese dovrà fare a meno degli infortunati Zaniolo e Wijnaldum oltre che al partente Felix che non prenderà parte alla trasferta.