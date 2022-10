La Roma in partenza per Siviglia: domani la sfida con il Real Betis

La Roma è pronta a tornare in campo contro il Real Betis nella quarta giornata del girone C di Europa League. Dopo l'allenamento di questa mattina, aperto in parte anche alla stampa, i giallorossi guidati da Josè Mourinho sono partiti verso la Spagna dove domani affronteranno la formazione spagnola dopo il ko dell'Olimpico della scorsa settimana. Lo Special One parlerà alle 19 in conferenza stampa in compagnia di Roger Ibanez per presentare il match ai giornalisti presenti. Il portoghese dovrà fare a meno di due pezzi pregiati del suo scacchiere come Zaniolo (squalificato) e Paulo Dybala che quest'oggi ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione al retto femorale della gamba sinistra.