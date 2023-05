La Roma è arrivata a Monza: ci sono Smalling, Llorente, Wijnaldum e Dybala

Questo finale di stagione sarà fondamentale per la Roma e proprio per questo tutti i giocatori sono partiti per Monza anche chi sicuramente non giocherà come Nemanja Matic (squalificato). Oltre a serbo, con la squadra anche Llorente, Smalling, Wijnaldum, Belotti e Dybala tutti dati per assenti da José Mourinho nel post partita del match pareggiato contro il Milan. Molto probabilmente si tratta di una convocazione "simbolica" visto che molti di loro non si sono allenati in queste ultime due settimane. L'unico che potrebbe scendere in campo, anche se non dall'inizio è Wijnaldum. Insieme alla squadra anche Rick Karsdorp e i Primavera Joao Costa, Keramitsis e Louakima. Mourinho vuole tutto il gruppo compatto e coeso per il tour de force finale che potrebbe proiettare i giallorossi in Champions League tramite il campionato o tramite la vittoria in Europa League.