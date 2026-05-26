La Roma in Champions ha reso felici molti: in primis la società e i tifosi. Ora c’è un futuro da programmare, ma con aspettative diverse rispetto agli anni passati. Un passato recente che ha visto anche giocatori come Lukaku lottare, segnare ed esultare con la maglia giallorossa. Pur senza trofei e in una sola stagione, il belga ha lasciato comunque un buon ricordo tra i tifosi. E proprio il bomber del Napoli ha voluto lasciare uno spazio per commentare questo grandioso traguardo ai microfoni di Sky Sport: “La Roma in Champions? Che bello, sono contento per i tifosi romanisti perché lo meritano. Peccato per due big come Milan e Juve fuori, ma le squadre qualificate lo hanno meritato.”