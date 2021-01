La Roma ha distribuito coperte, sciarpe e mascherine ai senzatetto della città e alla comunità di Sant’Egidio

La Roma continua ad aiutare la sua comunità. Ieri attraverso la Fondazione Roma Cares sono state distribuite coperte, sacchi a pelo, cappelli, sciarpe e mascherine per gli homeless della città e per la comunità di Sant’Egidio. Ecco il comunicato del club.

“L’AS Roma, attraverso la Fondazione Roma Cares, è scesa nuovamente per le strade della Capitale con un gesto concreto di sostegno alle persone in sofferenza: dopo dieci decessi avvenuti in meno di tre mesi tra gli homeless della nostra città, nel pomeriggio di venerdì la mascotte Romolo e lo staff di Roma Cares hanno distribuito 100 coperte, 20 sacchi a pelo, 20 cappelli, 40 scalda colli, 28 sciarpe e 100 mascherine in tre diversi luoghi di Roma.

Il Club intende portare avanti la campagna di sensibilizzazione sulle condizioni precarie in cui versano le categorie più fragili sul territorio cittadino, aggravate dall’arrivo del freddo in questo periodo dell’anno.

La prima tappa è stata in via Aleardo Aleardi presso la Comunità di Sant’Egidio. Le consegne sono poi proseguite direttamente sui marciapiedi, a Piazza di Santa Maria Maggiore e a Piazza Vittorio.

Sulla scia delle iniziative partite con il lockdown e condotte durante le festività natalizie, l’AS Roma conferma il proprio impegno a supporto delle realtà costantemente in prima fila nelle emergenze sociali, acuite dagli effetti della pandemia”