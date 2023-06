La Roma Femminile festeggia il suo quinto compleanno: nel 2018 la fondazione

Compleanno importante oggi in casa Roma. La compagine femminile, infatti, festeggia le sue cinque candeline dalla sua fondazione. La sezione women della società giallorossa, nacque il 15 giugno del 2018 e con il passare degli anni ne ha fatta eccome di strada. Da piccola realtà neonata a una delle squadre più rappresentative del panorama calcistico femminile in Italia. Quante storie, quante partite e quanti trofei sono stati raggiunti in così poco tempo. Dalla Coppa Italia 2020/21 alla Supercoppa 2021/2022, passando per lo storico primo grande scudetto di questa stagione. Per non parlare della crescita in termine d'immagine, blasone e sostegno che è riuscita a conquistarsi passo dopo passo. La Roma Femminile ha voluto ricordare lo speciale anniversario con un post sui social: "5 anni di emozioni, il 15 giungo 2018 abbiamo iniziato a scrivere la nostra storia"